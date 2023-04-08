Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:28

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:28

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'nin enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın arefe günü açıklamalar yapacağını dikkat çeken Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak" dedi.

Karadeniz gazının piyasa değerine ilişkin bilgi veren Dönmez, "Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

'DIŞA BAĞIMLIYIZ'

"Bu proje niçin önemli? Biz maalesef dışa bağımlıyız. Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor. Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım.

Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Zor bir proje. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.

'TÜRKİYE'NİN 35 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAR'

Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

'BOTAŞ ÜZERINDEN DAĞITILACAK'

20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithalata göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak.

'GAZIN DEĞERİ YAKLAŞIK 500 MİLYAR DOLAR'

Proje bittikten sonra maliyet rakamlarını paylaşacağız. Şu an rakam verirsek yanıltıcı olur. Gazın değeri uluslararası piyasada zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Çünkü birim fiyatla ilgili bir durum var. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez.

'ELEKTRİĞİ RUSYA, AZERBAYCAN VE İRAN'DAN ALIYORUZ'

Kendi ihtiyacımız olan elektriği mümkün mertebe yerli kaynaklardan karşılamaya çalışıyoruz. Karşılayamadığımız kısmı da Rusya, Azerbaycan ve İran'dan alıyoruz. Bu gazın Avrupa'ya transferi noktasında da önemli adımlar attık. TANAP hattı Türkiye üzerinde İtalya'ya kadar giden bir hat. İki tane kara terminalimiz var. Sıvı doğalgaz işleme terminali. 3 tane FSRU terminali ekledik. En sonuncusu da Edirne Saros'ta. Gemi geldi ama açamadık hala.

'TÜRKİYE 50-60 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETEN ÜLKE'

Batı tarafındaki gaz güvenliği açısında önemli. Bu terminal üzerinden komşu ülkelere gaz sevkiyatı imkanı da kazanmış olacağız. Türkiye 50-60 milyar metreküp doğalgaz tüketen bir ülke. 100 milyar metreküpe kadar doğalgazı getirip işleyip sisteme verme imkanına sahibiz. 60'ını biz tüketsek, 40'ını da komşu ülkelere satabiliriz. Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir ticaret merkezi olma fırsatı yakalamış olduk. Meclisten geçen kanunu Cumhurbaşkanımız onayladığında yasal düzenlemeler geçmiş olacak. Eski kanunda iç piyasaya yönelik düzenlemeler vardı. Daha kısıtlayıcıydı. Yeni kanunla daha fazla serbesiyet getirmiş olduk. Rekabetçi ortamla fiyat daha da düşer.

Artık kendi gazımız olacak bu alanda. 2-3 sene içerisinde buradaki üretim maksimum seviyeye gelecek. Şuan günlük 10 milyon metreküple başlayacağız. 2025'te günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız ve tüm konutların ihtiyacını karşılayacağız.

AZERBAYCAN İLE YENİ İŞBİRLİĞİ

İhtiyaç duyulan anlaşmaları da yapıyoruz. Yerli gazla elimiz daha güçlü olacak. Biz ihtiyacımız olan gazın yüzde 30'unu Rusya'dan karşılıyoruz. Özal döneminde yüzde 100'dü. 2000'li yıllara geldiğimizde Azerbaycan ve İran'da dahil oldu. Azerbaycan'da en büyük yatırımı olan bir kuruluş. Onların milli şirketi SOCAR da Türkiye'de en büyük yatırımcılardan birisi. Bu birliktelik 3. ülkelerde olmaya başlayacak. Yeni işbirlikleri olacak. BOTAŞ ile SOCAR yeni bir şirket kurdu. Bununla Avrupa'ya gaz satışı yapacağız."