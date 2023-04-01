Doğalgaz ithalatı ocakta yüzde 9,79 azaldı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:48

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:31

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 216 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 831 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 20,84 azalış, LNG ithalatı yüzde 7,21 artış gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 9,79 azalarak yaklaşık 6 milyar 48 milyon metreküp oldu.

Ocakta en fazla doğalgaz ithalatı 2,14 milyar metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 881,8 milyon metreküple Azerbaycan ve 763,8 milyon metreküple Cezayir takip etti.

Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 18,1 azaldı. Cezayir'den yapılan ithalat yüzde 12,6 ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 10,7 arttı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 15.3 AZALDI

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 37 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 15,61 düşüşle 1 milyar 13 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 0,83 düşerek 1 milyar 417 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 15,3 azalarak 2 milyar 780 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 238,3 artışla 5 milyar 124 milyon metreküpe yükseldi.

doğalgaz stokunun 4 milyar 744 milyon metreküpü (yüzde 92,58) yer altı depolama tesislerinde, 380,35 milyon metreküpü (yüzde 7,42) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 292,58 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 24,26 arttı.