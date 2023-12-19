Bakan duyurdu! 7 bin 158 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:18
Bakan duyurdu! 7 bin 158 personel alınacak
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TBMM Genel Kurulunda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 7 bin 158 personel alınacağını açıkladı.

Bakanlığa personel alımına ilişkin soruya karşılık, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır" ifadesini kullandı.


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