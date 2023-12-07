Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak... İşte başvuru ayrıntıları
Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.
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