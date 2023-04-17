Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin, "Dün gece itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattını, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın belki bu saatlerde artık karaya gelmiş olacak" dedi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:38
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
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Eskişehir'den AKP milletvekili adayı olan Fatih Dönmez, MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün Filyos'taydım, sık sık biliyorsunuz alana gidip geliyoruz çalışmaları yerinde görmek için. Dün gece saat 24.00 itibarıyla kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattını, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattını doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın belki bu saatlerde artık karaya gelmiş olacak. Zaten perşembe günü de hepinizin bildiği gibi bir törenle de bayram öncesi vatandaşımıza bu müjdeyi vermiş olacağız."


Fatih Dönmez doğalgaz Karadeniz gazı

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