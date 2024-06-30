Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliye refah payı verilecek mi?
Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da belli olacak 6 aylık enflasyon farkında. Temmuz ayı emekli maaşı gündemdeki yerini korurken bir yandan da refah payına dair beklentiler sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu. Peki, Temmuz'da emekliye refah payı var mı?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı emekli maaş zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, Temmuz'da emekliye refah payı var mı?
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını ancak Aralık ayında 2025 asgari ücretin belirleneceğini açıkladı.
"Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna ise "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR
TÜİK, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bu farkla beraber memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı da kesinleşecek.
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