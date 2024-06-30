Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliye refah payı verilecek mi?

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:04

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:04

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı emekli maaş zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, Temmuz'da emekliye refah payı var mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını ancak Aralık ayında 2025 asgari ücretin belirleneceğini açıkladı.

"Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna ise "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

TÜİK, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bu farkla beraber memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı da kesinleşecek.