Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:02

Güncelleme: 25.06.2024 - 19:02

Engelli maaşlarının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

ZAMLI ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında, yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.