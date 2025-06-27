Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zam sinyali: Çalışmalar başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılacağına dair mesaj verdi. Toplantıya katılan milletvekillerinin en önemli gündem maddesi emekli maaşları oldu.

MİLLETVEKİLLERİ SAHADAN GELEN TALEPLERİ İLETTİ

Türkiye Gazetesi'nden alınan habere göre milletvekilleri, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ve maaş artışının zorunlu hale geldiğini Bakan Işıkhan’a iletti. Sahada en çok emeklilerin şikayetleriyle karşılaştıklarını vurgulayan vekiller, bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti.

ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Bakan Işıkhan ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili birimleriyle ortak bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı sonrasında en düşük emekli maaşına yapılacak artışın netleşeceğini söyledi. Ancak milletvekilleri yalnızca enflasyon oranında yapılacak bir zammın yetersiz kalacağına dikkat çekti.

'EMEKLİLERİN DURUMUNUN FARKINDAYIZ'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Toplantıda asgari ücrete ara zam konusu da gündeme geldi. Milletvekilleri, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarından, ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmaması ihtimaline göre daha düşük olduğu yönünde bir izlenim edindiklerini ifade etti.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 7200 GÜN BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

BAĞ-KUR’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesine dair verilen sözler de toplantıda hatırlatıldı. Bakan Işıkhan, bu konuda da teknik çalışmaların sürdüğünü, ancak henüz net bir takvim bulunmadığını söyledi. Konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminde en kritik unsurun aktif/pasif dengesi olduğunu belirtti.