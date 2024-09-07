Bakan Işıkhan, 'Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu: 'Dalgalanmalar olsa da...'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu. Işıkhan ''Dalgalanma dönemleri yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur'' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
'YÜKSELİŞ SÜRECİ...'
Mardin'in sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm imkânları kullanacaklarını iddia eden Işıkhan, şöyle konuştu:
"Zaman zaman dalgalanmalar olsa da gidişat olumlu yöndedir. Bu dalgalanma dönemleri yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur. Değişimler, dönüşümler, geçiş süreçleri kolay değildir ancak uzun vadede refahı vadeder. Bu sebeple çok daha büyük bir azim ve şevkle çalışmalı, katma değer üretmeliyiz''
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