Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili müfettişlerin görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını ödemek için yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu yaptığını kaydetti.
Işıkhan, "Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulunurken şöyle konuştu:
"Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır."
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