Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! 150 bin TL'ye kadar hibe verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği başvurularının 15 Aralık'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:55
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! 150 bin TL'ye kadar hibe verilecek
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Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023."


Vedat Işıkhan hükümlü engelli

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