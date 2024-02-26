Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:46

Güncelleme: 26.02.2024 - 21:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.