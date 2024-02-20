NBA yıldızı Stephen Curry'den emeklilik sorusuna yanıt: 'O noktaya yakın bir yerde...'

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın ABD'li yıldızı Stephen Curry emekliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Curry, "Önünde sonunda sabah uyandığınızda bedeninizin ya da zihninizin size emeklilik vaktinin geldiğini söylediği bir an olacaktır, ama o noktaya yakın bir yerde olduğumu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:37
NBA yıldızı Stephen Curry'den emeklilik sorusuna yanıt: 'O noktaya yakın bir yerde...'
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Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA'den yakın zamanda emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi.

Stephen Curry

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"O NOKTAYA YAKIN DEĞİLİM"

Üç hafta sonra 36 yaşına girecek olan Curry, emekliliği hakkında konuşmaya henüz hazır olmadığını ve önümüzdeki yıllarda oynamaya devam etmeye kararlı olduğunu belirtti:

"Bu konu her zaman aklımda. Ama sürekli bir sonraki maça hazırlanmaya odaklandığım için bu düşünceler bir yerde duruyor. Belli bir rutin ve döngüm var ve hep anı yaşıyorum. Önünde sonunda sabah uyandığınızda bedeninizin ya da zihninizin size emeklilik vaktinin geldiğini söylediği bir an olacaktır, ama o noktaya yakın bir yerde olduğumu sanmıyorum."

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant ise önceki günlerde Curry, LeBron James ve kendisinin 40'lı yaşlarında oynayabileceklerini açıklamıştı.


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