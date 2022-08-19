Çatalca'da ayçiçeği tarlasında bulunan cesedin ardından 3 kişi gözaltına alındı

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:29

Çatalca, Ferhat Paşa mahallesindeki ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında 14 Ağustos Pazar günü ceset bulundu. Yapılan incelemenin ardından cesedin 30 yaşındaki müeahhitlik yapan Emre Öztürk(30)'e ait olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, Emre Öztürk'ün eski arkadaşı olan Abdulhaluk B.'nin bir süre önce Öztürk'ün aracını ödünç aldığı ve hasarlı bir kazaya karıştığı bu nedenle ikili arasında alacak verecek meselesi oluştuğu belirlendi.

Yapılan teknik takibin ardından Abdulhaluk B.'nin cinayet günü otomobiliyle cesedin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Abdulhaluk B. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Poliste işlemleri tamamlanan Abdulhaluk B. ile olay sırasında kullandığı otomobilin ruhsat sahibi olan kardeşi Abdulkadir B. ve onun dini nikahlı eşi E.T. adliyeye sevk edildi.