Bakan Mehmet Özhaseki: 'Denizin üstüne bile ev yapılır'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:45

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışında mevzuata uygun bina yapımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Tünel kalıp sistemiyle genellikle son dönemde ortaya koyduğumuz mevzuata uygun olarak yapılan evlerde biraz korku taşıyabilirsiniz ama endişeniz olmasın, rahat olun” diyen Özhaseki’nin şu sözleri dikkat çekti:

“Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil. Denizin üstüne bile ev yapılır. Yeter ki oradaki mevzuata uygun olsun. Bundan dolayı da güzel evlerinizde sağlıkla oturun, huzurla oturun, ağız tadıyla oturun.”

"100 YILDA 6’NIN ÜZERİNDE 226 DEPREM OLDU"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu, son 100 yıl içerisinde ülkedeki ana kara ve denizlerde 6 ve üzerindeki şiddette 226 farklı depremin meydana geldiğini belirten Özhaseki, “Senede neredeyse 2 veya 3 tane büyük deprem var. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Maddi değeri hiç ölçülemez, milyarlarca dolar” dedi.

Bu depremlere son örneğinin, şubatta Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu anımsatan Özhaseki, “Gecemiz gündüzümüz orada geçiyor. Bütün enerjimizi oraya vermeye çalışıyoruz. Eskiden her hafta sonu Kayseri’ye gelirdim. Şimdi 3 haftada bir, 4 haftada bir zor geliyorum. Hep o taraflara gitmeye çalışıyorum. Neden? Halen 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinin dışında. Orada yapılması gereken ev sayısı 680 bin, iş yerleri 170 bin. Birkaç tane şehir yapacaksınız” diye konuştu.