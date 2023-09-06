Bakan Mehmet Özhaseki'den 'sağanak yağış' uyarısı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:57

Güncelleme: 06.09.2023 - 18:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı, etkilenenlere ise geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

"HAVA DURUMU BİLGİLENDİRMELERİNİ ANLIK TAKİP EDİN"

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerinin yurttaşlarca dikkate alınması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."