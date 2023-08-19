Melih Gökçek'ten 'Mehmet Özhaseki' iddiası: 'Uydurma raporlar hazırlattı, beni televizyondan çektiler'
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, seçim döneminde televizyonlara çıkmasının AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve danışmanı Faruk Acar tarafından engellendiğini iddia etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski başkanı Mehil
Gökçek, seçim döneminde televizyon programlarına katılmasının AKP'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve danışmanı Faruk Acar
tarafından 'hazırlanan' raporlarla engellendiğini ileri sürdü.
ERDOĞAN’A SUNDULAR
Gökçek, uydurma olarak nitelendirdiği raporların AKP’li Cumhurbaşkanı
Tayyip Edoğan'a sunulmasının ardından televizyonlara çıkamadığını söyledi.
TV100'den Fuat Uğur'a konuşan Melih Gökçek, "Benim
konuşmalarımın Özhaseki’nin desteğini 18 puan aşağıya düşürdüğüne dair uydurma
raporlar hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmuşlar" ifadesini kullandı.
Fuat Uğur'un yazısının ilgili bölümü şöyle:
ABB eski Başkanı Melih Gökçek’in Turgut Altınok’a şiddetli
biçimde karşı çıktığı ve ona karşı bir rezervi olduğu da bu konuşmalara
dâhildi.
Bu yüzden Melih Gökçek’i dün telefonla arayıp sormayı tercih
ettim.
Önce yukarıda yazdıklarımı ona özet olarak anlattım, ardından
da sordum “Turgut Altınok’a karşı bir rezerviniz var mı? Onun adaylığına
şiddetle karşı çıktığınız doğru mu?” diye.
Melih Bey şöyle dedi özetle:
“Bir kere o adayın ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında,
bilemeyiz. Ben kimseye karşı değilim ve hiçbir aday hakkında da olumsuz
konuşmam.”
Sorularıma devam ettim:
O halde Turgut Altınok’un ABB Başkan adaylığı için uygun
olduğunu düşünüyor musunuz?
Onun kararını ben veremem, Sayın Cumhurbaşkanımız verir.
Turgut Bey adaylık için hazır olduğunu söyledi, ne
düşünüyorsunuz bu konuda?
Herkesin kendi takdiri, pek çok aday çıkar, Cumhurbaşkanımız
karar verir. Ancak son zamanlarda Mansur Yavaş karşısına çıkacak adaylar
hakkında art arda birtakım isimler sürüyor ortaya. Özellikle de benden çok
korktuğunu biliyorum.
Yavaş sizin aday olmanızdan mı korkuyor?
Benim kendisi ve faaliyetleri hakkında tüm bilgilere sahip
olduğumu biliyor. Sosyal medyada yaptığım mücadele, açıkladığım belge ve
bilgiler ortada. Geçen seçimlerde, Sayın Özhaseki aday olduğu sırada televizyonlarda
onun hakkında anlattıklarım oylarını ciddi oranda düşürdü.
Bunu nasıl anladınız?
Bu bilgi Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla Levent Gök
tarafından Sinan Aygün’e söylendi. Levent Gök’ün “Yahu bu Melih Gökçek bir
konuştu bizim Mansur Bey'in 4 puanını götürdü” dediğini bana Sinan Aygün
anlattı. Ama bu programlara devam edemedim çünkü beni televizyonlardan
çektiler.
Nasıl yani? Kim çekti Başkan sizi televizyonlardan?
Sayın Özhaseki çekti. Daha doğrusu kendisinin danışmanlığını
ve kamuoyu araştırmalarını yürüten ANAR şirketinin başındaki isim olan Faruk
Acar. Benim konuşmalarımın Özhaseki’nin desteğini 18 puan aşağıya düşürdüğüne
dair uydurma raporlar hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmuşlar. (Burada bir
NOT düşeyim. Melih Bey bir kayıt düşmemesine rağmen Faruk Acar’la ilgili bazı
diyalogları yazmamayı tercih ettim.)
Çok ilginçmiş Başkan, hakikaten şaşırtıcı. Bugüne gelirsek
Başkan, siz yeniden aday olmayı aklınızdan geçiriyor musunuz?
Ben hiçbir zaman “Adayım ya da aday değilim” demem. Hep
söylediğim gibi, Cumhurbaşkanımız bize hangi görevi verirse onu yerine
getiririz. Bu belediye başkan adaylığı da olur, başka bir görev de. Ama bu
arada SÜRPRİZ BİR İSİM de çıkarabilir Sayın Cumhurbaşkanımız.
Eski Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın adı geçirildi
geçenlerde. Sayın Akar bambaşka bir mesleki alanda. Artık belediye başkanlığı
ilgili dallarda uzmanlığı ve mesleki tecrübeyi de gerekli kılıyor.
Ben ilçe belediyesini sayarsak tam altı dönem belediye
başkanlığı yaptım. Rekor bende. Sorunları bilen bir ismin aday olması gerekir.
Bir kere belediye başkanları ilk beş yıl işi öğrenirler, sonraki beş yıl
başarırlar. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bunun üstüne bir de belediye
başkanlığı dışındaki işlerle uğraştılar. Şehirleriyle hiç ilgilenmedikleri için
İstanbul ve Ankara bu hale geldi.
Peki, son bir soru. Oğlunuz, şu anda AK Parti Ankara Milletvekili
olan Osman Gökçek geçen gün Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyarete
gitti. Epey de bir görüştüler. Bu görüşme sizinle onun arasındaki buzları
eritme görüşmesi ve bir istişare toplantısı olarak nitelendi. Öyle mi?
Hayır, Osman Ankara Milletvekili olarak seçim öncesi Keçiören’de de çalışma yaptı ve bir teşekkür anlamında Turgut Altınok’u ziyarete gitti. Başka bir anlamı yok.
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