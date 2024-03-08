Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Kirada yeni dönem, POS cihazları değişiyor

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında kira sözleşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak" dedi.

KDV, MTV ve gelir vergisinin artmayacağını ifade eden Şimşek, düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını da belirtti.



Bakan Şimşek'in yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

"Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak.

Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.

Haziran'dan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile.

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.

KDV, MTV ARTMAYACAK

Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstistanalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil."