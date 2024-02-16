Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız

İş forumu açılışında konuşan Bakan Mehmet Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız, geleneksel yöntemlerle enflasyon düşürülecek" dedi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:06
Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda katılarak ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu ifade ederek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını belirtti.

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Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını söyleyerek “Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak” dedi.

Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023’te Türkiye GSYH’sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini söyledi.

Şimşek “Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz” ifadelerini de kullandı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin risk priminin gerilediğini ve kur oynaklığının azaldığını belirterek, net portföy girişlerinin seçimlerden sonra artacağını kaydetti.


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