Bakan Mehmet Şimşek: 'Kiralarda gerileme başladı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konutlardaki kira artış hızının gerilemeye başladığını ve bunun da enflasyona yönelik pozitif etki yapacağını söyledi.
Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:
Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.
Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.
Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.
Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 12, 2023
Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da… https://t.co/DANWJKw4j9
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