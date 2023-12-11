Hazine 1 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ile doğrudan kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:57
Hazine 1 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1821 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atılacak. 


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