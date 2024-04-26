Bakan Mehmet Şimşek'in gözü makam araçlarında

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla 500 makam aracı satışa çıkarıldı.

Kamudaki tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için hükûmetin yaptığı hazırlıklarda sona gelindiği iddia edildi. Buna göre, ilk etapta kamunun kullanımındaki araçlar etap etap tasfiye edilecek. Bakan Şimşek’in talimatı ile 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bakan Şimşek’in talimatı ile 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.

AŞAMALI TASFİYE PLANI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti.

Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek. Doğrudan makama tahsisli araçların listesi de belirlenerek, yeni planlama yapılacak.

115 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.