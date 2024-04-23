Erdoğan ve Şimşek'in genelgeleri boşa çıktı! Kamuda kiralık araçlara ödenen ücretler belli oldu

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:27

Güncelleme: 23.04.2024 - 15:27

Ekonomideki kötü gidişat araç sevdasını engellemiyor.

İktidar, ekonomik krize rağmen israf harcamalarına devam ediyor. En çok tartışılan konulardan biri de kiralık araçlara ödenen ücretler oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de ‘taşıt genelgesi’ yayınlamış ve kamunun kullanımındaki araçlara yönelik tasarruf çağrısı yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl kamu kurumlarına bir ‘tasarruf genelgesi’ göndermiş, devlet kurumlarının tedbirlere uygun hareket etmelerini istemişti.

YÜZDE 256 ARTIŞ GÖSTERDİ

10Haber’in bütçe verilerine dayandırdığı habere göre; ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne Bakan Şimşek’in genelgeleri işe yaramış gözüküyor.

Erdoğan’ın 2021 tarihli genelgesini takip eden 2022 yılında kamuda taşıt kiralama harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 256 arttı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuda tasarruf açıklaması yaptı.

Yılmaz, Hazine ve Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkalığı’nın çalışmalara başladığını açıkladı.

İşte yıl yıl kamuda araç kiralarına ödenen ücretler:

2011: 89 milyon 494 bin TL

2012: 158 milyon 765 bin TL

2013: 220 milyon 239 bin TL

2014: 375 milyon 624 bin TL

2015: 417 milyon 95 bin TL

2016: 549 milyon 986 bin TL

2017: 557 milyon 641 bin TL

2018: 549 milyon 170 bin TL

2019: 562 milyon 574 bin TL

2020: 565 milyon 141 bin TL

2021: 552 milyon 309 bin TL

2022: 1 milyar 977 milyon 555 bin TL

2023: 2 milyar 897 milyon 17 bin

2024 (ilk üç ay): 880 milyon 765 bin TL