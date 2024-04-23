Erdoğan ve Şimşek'in genelgeleri boşa çıktı! Kamuda kiralık araçlara ödenen ücretler belli oldu
Son dört yılda kamuda araç israfına yönelik olarak iki tane genelge yayınlanırken ne AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne Mehmet Şimşek'i dinleyen olmadı. Ancak tasarruf tedbirlerinin kamuda etkili olmadı ve 27 ayda araçlara ödenen kira bedeli son 13 yılda ödenen toplam miktarın yarısından da fazlasına ulaştı.
Ekonomideki kötü gidişat araç sevdasını engellemiyor.
İktidar, ekonomik krize rağmen israf harcamalarına devam ediyor. En çok tartışılan konulardan biri de kiralık araçlara ödenen ücretler oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de ‘taşıt genelgesi’ yayınlamış ve kamunun kullanımındaki araçlara yönelik tasarruf çağrısı yapmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl kamu kurumlarına bir ‘tasarruf genelgesi’ göndermiş, devlet kurumlarının tedbirlere uygun hareket etmelerini istemişti.
YÜZDE 256 ARTIŞ GÖSTERDİ
10Haber’in bütçe verilerine dayandırdığı habere göre; ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne Bakan Şimşek’in genelgeleri işe yaramış gözüküyor.
Erdoğan’ın 2021 tarihli genelgesini takip eden 2022 yılında kamuda taşıt kiralama harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 256 arttı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuda tasarruf açıklaması yaptı.
Yılmaz, Hazine ve Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkalığı’nın çalışmalara başladığını açıkladı.
İşte yıl yıl kamuda araç kiralarına ödenen ücretler:
2011: 89 milyon 494 bin TL
2012: 158 milyon 765 bin TL
2013: 220 milyon 239 bin TL
2014: 375 milyon 624 bin TL
2015: 417 milyon 95 bin TL
2016: 549 milyon 986 bin TL
2017: 557 milyon 641 bin TL
2018: 549 milyon 170 bin TL
2019: 562 milyon 574 bin TL
2020: 565 milyon 141 bin TL
2021: 552 milyon 309 bin TL
2022: 1 milyar 977 milyon 555 bin TL
2023: 2 milyar 897 milyon 17 bin
2024 (ilk üç ay): 880 milyon 765 bin TL
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