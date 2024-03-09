Bakan Mehmet Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye için verdiği son kredi notunu değerlendirdi. Not artışının 12 yıl sonra ilk kez geldiğine dikkati çeken Şimşek, "Olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:53
Bakan Mehmet Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kararın uygulanan ekonomi politkasının somut sonuçlarından olduğunu söyleyen Şimşek, artış kararının 12 yıl sonra geldiğini vurguladı.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sağlanacağını iddia eden Şimşek, kredi notunun daha da yükseleceğini savundu.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

 


Fitch Ratings haberleri Mehmet Şimşek haberleri Kredi Notu haberleri

İlgili Haberler

Fitch Türkiye'nin kredi notunu revize etti

Fitch Türkiye'nin kredi notunu revize etti
Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti
İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'

AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…
AKP’yi yenen aday... Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

AKP’yi yenen aday... Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!