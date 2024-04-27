Bakan Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV’ye ince ayar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden işletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:20
Bakan Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığının, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Konuyla ilgii sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GİB'IN TEBLİĞİ 'KDV ARTIŞI' ŞEKLİNDE YORUMLANMIŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi, geçen yıl artırılan KDV oranlarının tebliğe uyarlamasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklama 'yeni KDV artışı' şeklinde yorumlanınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tebliğin KDV artışı olmadığını, vergi istismarına yönelik bir adım olduğunu bildirmişti.

Gece yayınlanan Resmi Gazete'de tebliğin yürürlüğe girmesi üzerine tekrar KDV artışı yapıldığı yönünde tartışmalar başlamıştı.

 


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