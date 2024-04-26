Bakan Mehmet Şimşek: 'İlave adımlar atacağız'

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:52

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ile ilgili yakında yeni adımlar atılacağını söyledi.

Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Şimşek, yılın ikinci yarısında kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün güçlü bir şekilde devreye gireceğini ifade etti.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:

"Programımız çalışıyor, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız.

Para politikasının aktarım mekanizması gecikmeli çalışıyor. Dolayısıyla dezenflasyonu önümüzdeki dönemde destekleyecek adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikasında, yapısal reformlar olacak.

En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyici şekilde mali disiplin.

Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir.

Merkez Bankası, para politikasında önemli adımlar attı. Şu anda seçici kredi politikası uyguluyor.

Önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

'KAMUDA TASARRUF İKİNCİ YARIDA DEVREYE GİRECEK'

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdi. Yakında bazı hususları paylaşacağız. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Bu sene Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var. Çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altınca olacak. Bütçe açığı öngörümüz yüzde 6,4, hedefimiz yüzde 5'in altı olacak.

Program bazı alanlarda öngörülerimizden daha iyi çalışıyor. Rasyonel politikalar ve yapısal reformlar yatırımcı getirecek.

Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek. Büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Kur oynaklığı azaldı. Ekonomide dengelenme başladı. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Belli çevreler, belli portföy tercihlerini pohpohladılar.

Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek. Baz etkisi var program etkisi de var. Piyasa beklentilerinin zaman içerisinde bizim hedeflerimize yakınsayacağına inanıyoruz.

Programın güçlü bir şekilde uygulamaya devamıyla önümüzdeki aylarda kredi notu artışlarının geleceğine inanıyoruz."