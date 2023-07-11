Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:41
Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri son açıklanan verilere göre 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

Rezervlere ilişkin bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.

İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

 


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