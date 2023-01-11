Bakan Muş duyurdu: İkinci el araç satışları için soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araç piyasasında manipülasyon iddiasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:21
Bakan Muş duyurdu: İkinci el araç satışları için soruşturma başlatıldı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır km ve ikinci el otomobil piyasasında manipülasyon iddiasına ilişkin olarak bakanlıkça müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Muş'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir."



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