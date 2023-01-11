Bakan Muş duyurdu: İkinci el araç satışları için soruşturma başlatıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araç piyasasında manipülasyon iddiasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır km ve ikinci el otomobil piyasasında manipülasyon iddiasına ilişkin olarak bakanlıkça müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakan Mehmet Muş'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir."
Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) January 11, 2023
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