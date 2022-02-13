Bakan Muş'tan marketlere uyarı!

13 Şubat 2022 Pazar, 13:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı.

Gıdadaki KDV indiriminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız'' dedi.

''EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ''

Muş, ''Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.