Bakan Nebati Denizli İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:06

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Allah'ın izniyle afetlerin açtığı yaraları en hızlı şekilde saracak, oluşan maddi kayıpları telafi edeceğiz. Kabine üyeleri olarak bizzat sahadayız. AFAD'a 40 milyar liralık nakit aktarımını gerçekleştirdik. Hane başına 10 bin acil yardım ödemesi yaptık, hane başına 15 bin taşınma ödemesini gerçekleştirdik. DASK'ta 14,4 milyar liralık hasar ödemesinde bulunduk.

Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta süreç işletiyoruz. Ülkemiz sathında yapımına başlanan konut, işyeri sayısı 56 bini geçmiş durumda. Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaş ve reel sektörü destekleyici tedbirleri hayata geçirdik.

Bizler Denizli'nin son 21 yılda daha da güçlenen altyapısını daha da güçlendirme konusunda kararlıyız. 6 milyar lirayı aşan miktarda sabit yatırım yapılmasına katkı sağladık. Teşvik belgeleriyle yeni yatırımlara kapı araladık.

Bünyesini güçlü şekilde koruyan Denizlimiz kültür ve sanat turizmiyle ön plana çıkıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Pamukkale başlı başına bir değerimizdir. 19 farklı antik kent, kervansaraylara ev sahipliği yapan Denizli, termal sularıyla şifa dağıtıyor.

Küresel ekonomi son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkla şok yaşıyor. Salgından savaşa, selden kuraklığa kadar birçok kriz ve afetlerle eşzamanlı mücadele ederken konvasiyonel yöntemler yetersiz kalıyor. Sıkı para politikaları dünyayı hızla resesyon ve işsizliğe körüklediği apaçık ortadadır.''

2021 yılı sonundan itibaren uygulanan yeni ekonomi modeliyle 2022 yılı içinde enflasyon yüzde 80'i aştı. Baz etkisi ile şubat ayı içerisinde yüzde 55 olan enflasyon dar ve orta gelirli kesimin belini bükmüş durumda olmasına rağmen Nureddin Nebati, ''Bizler ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak kapsayıcı büyümeyi Türkiye Ekonomi Modeli'ni hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken ülkemize yönelik tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Dünya Bankası'nın ülkemize yönelik büyüme beklentisi yukarı doğru güncellendi'' ifadeleri ile ekonomi yönetiminin başarılı olduğu iddiasında bulundu.