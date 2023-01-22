CHP'li Ahmet Akın: Maliyeti 'yüksek hızlı'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:00

Projenin ilk olarak 2012’de açılacağının duyurulduğunu anımsatan Akın, “Yanlış planlama yapıldığı ortaya çıkınca büyük oranda revize edildi. Bu revize maliyetleri katladı” dedi.

(Ahmet Akın)

2022 yatırım programında projenin maliyetini 24 milyar 946 milyon 378 bin lira olarak açıklandığını belirten Akın şunları söyledi:

“Bu maliyet 2023 yılı yatırım programında 64 milyar 528 milyon 975 bin liraya yükseldi. Buna göre yaklaşık 2-3 ay sonra açılışı planlanan hattın maliyeti 2.5 kattan fazla arttı. Projede hattın metresi yaklaşık 165 bin lirayı buluyor.”