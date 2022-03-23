Bakan Nebati: 'Mustafa Varank ile görüştük, müjdelerimiz yakında'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank görüştü. Bakan Nebati görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Müjdelerimiz yakında" ifadelerini kullandı.
Son olarak ekonomiye dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir araya geldi.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında" değerlendirmesini yaptı.
Nebati 'ülkenin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceklerini' belirtti.
Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız @varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) March 23, 2022
Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/YfABYLqnmx
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