Bakan Nureddin Nebati: 'Piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini bekliyoruz'
Merkez Bankası'nın faizi tek haneye çekmesi sonrasında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini beklediklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine çekmesinin ardından yaptığı paylaşımda, piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediklerini belirtti.
Nebati, paylaşımında "Politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor" ifadelerine yer verdi.
Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.
Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.
Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.
Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir."
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