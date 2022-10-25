Bakan Nureddin Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal'

25 Ekim 2022 Salı, 09:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya ile ekonomik bağları “iyi komşuluk ilişkileri” olarak niteledi.

Financial Times’a (FT) konuşan Bakan Nebati “içeride ve dışarıda bazı muhalefet elementlerinin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını” söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri Rusya yaptırımlarına ilişkin Türkiye ziyaretlerini son dönemde sıklaştırmıştı. Bakan Nebati Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin “yasal” olduğunu belirtti.

Bakan Nebati “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı.