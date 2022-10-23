Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den kredi paketi açıklaması

23 Ekim 2022 Pazar, 11:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından paylaşımda bulunarak esnaf için yeni kredi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nebati yaptığı paulaşımda şu bilgileri verdi: "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır."

'ÇİFTÇİ KREDİLERİNE DE DÜZENLEME'

Üretici ve çiftçi kredilerine ilişkin de bilgi veren Nebati: "T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.