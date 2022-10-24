Nureddin Nebati, yaralı madencileri ve Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi ziyaret etti. Nebati, "Durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin de devam ettiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti.
"DURUMLARI İYİ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"
Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.
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