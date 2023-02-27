Bakan Nureddin Nebati: 'Vergi borçları 24 aya kadar taksitlendirilecek'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:50

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası ile bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Öncelikle depremden yoğun bir şekilde etkilenen 10 ilimize deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan ettik. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimizin temmuz ayı sonuna kadar vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk.Konteyner kentler dışında barınacak olanlara aylık 3 ila 5 bin lira kira yardımı sağlıyoruz.

Mükelleflerin vergi dairelerine mart, mayıs, temmuz aylarında ödemesi gereken taksitlerini mücbir sebeple ağustos, ekim ve aralık 2023 tarihlerine erteledik.

Bölgedeki vergi dairelerine olan borçlar 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlendirebilecek.

Deprem bölgesinde geçici barınma ihtiyacının giderilmesini desteklemek üzere vergisel kolaylaştırmaları aldık. Prefabrik yapılar nerede olursa olsun bu yılın sonuna kadar teslimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdik.

AFAD'a yaklaşık 17 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik.

Yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır.

Yaklaşık 150.000 esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'nca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz şekilde ertelendi.

Deprem bölgesi işletme giderleri destek paketi ve deprem bölgesi yatırım destek paketi ile işletmelerimize ek destekler sunuyoruz.

Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL'lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır."