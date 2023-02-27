Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:31

Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin süreceğini belirterek, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. Yurttaşlar tedirgin eden bu açıklamalar sonrasında Haluk Özenir'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Haluk Özener'in hayatına ve kariyerine dair merak edilenler...

HALUK ÖZENER KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Özener, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında İTÜ, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Haluk Özener, 1981-1984 yıllarında İstanbul Vefa Lisesi'nde okudu. Daha sonra 1988 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988-1989 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. 1989-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Jeodezi Anabilim Dalı üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 1993-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını tamamladı.

Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

HALUK ÖZENER'İN ARAŞTIRMA ALANLARI

- Jeodezi

- Uzay Jeodezisi

- GPS'in Yer Bilimlerindeki Uygulamaları

- Jeodinamik

- Kabuk Deformasyonunun İzlenmesi

- Kuzey Anadolu Fay Zonu/Doğu Anadolu Fayı ve Ege Açılma Rejiminin Aktif Tektoniği

- Deprem Tehlikeleri

- Mühendislik Yapılarının Deformasyonu

- Tünellerin Jeoteknik/Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

- Batimetrik Ölçmeler

- Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları

- Stokastik Modelleme

- Jeodezik Ağların Kurulumu

- Proje Yönetimi