Son Dakika: Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu... Ekonomistlerden ilk tepki

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan net asgari ücret, 8 bin 506 lira 80 kuruş oldu. Ekonomistler sosyal medya hesapları üzerinden yeni asgari ücreti yorumladı.

Eski Merkez Bankası başkanları Durmuş Yılmaz Twitter'dan, "Bütün umutlarını hiç bir şey yapmadan düşecek olan baz etkine bağlamışlar. 3 ocak 2023 te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında sergileyecekleri şenliğe(!) hazırlanalım. Enflasyonun hızı yavaşlayacak fiyatlar artmaya devam edecek" dedi.

Bütün umutlarını hiç bir şey yapmadan düşecek olan baz etkine bağlamışlar. 3 ocak 2023 te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında sergileyecekleri şenliğe(!) hazırlanalım. Enflasyonun hızı yavaşlayacak fiyatlar artmaya devam edecek — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) December 22, 2022

Ekonomist Oğuz Demir ise paylaşımında, "Yılbaşında 4.250 TL idi asgari ücret. 8.500 TL oldu. Böyle bakıldığında yıllık artış yüzde 100 oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan artışı yüzde 94 dedi! Sanıyorum brüt rakamlar üzerinden bu hesap çıkıyor. Ya da destek oranında bir değişim olabilir" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında 4.250 TL idi asgari ücret.



8.500 TL oldu.



Böyle bakıldığında yıllık artış %100 oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan artışı %94 dedi!



Sanıyorum brüt rakamlar üzerinden bu hesap çıkıyor. Ya da destek oranında bir değişim olabilir. — Dr. Oğuz Demir (@droguzdemir) December 22, 2022

Ekonomist Mustafa Sönmez ise paylaşımında, "8. 500TL net, adil bir ücret değildir; 4 kişilik hanelerin yüzde 43'ünde tek kişi üçte birinde ancak 2 kişi çalışıyor. Mutfak gideri(açlık sınırı)7800 TL, yoksulluk sınırı 25 bin TL ise 2 kişinin geliri bile aileyi geçindirmeye yetmez. Aylık artışı yüzde 3-4'lük enflasyona bu ücret dayanmaz" ifadelerine yer verdi.