Bakan Nureddin Nebati'den 'faiz artışı' yorumu: 'Üretim topyekun sınırlanmış olacaktı'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı KKM uygulamalarının piyasalara etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu, gelecek yıla ilişkin hedeflerini ve öngörülerini anlattı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nebati, "KKM'nin Hazineye ve Merkez Bankasına maliyeti eleştirilere konu oluyor. Bu kapsamda ne kadarlık bütçe ayrıldı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Biz bu enstrümanı, başta finansal istikrarımızı tehdit eder boyuta yükselen döviz kuru oynaklıkları olmak üzere, küresel ekonomide artan belirsizlik ortamı ve salgın sonrası dönemde arz kısıtlarının körüklediği maliyet enflasyonu gibi ekonomimizi tehdit eden birçok faktörün etkili olduğu zorlu bir dönemde uygulamaya aldık. Tüm dünya yükselen enflasyon, faiz ve kur kısır döngüsü neticesinde hızla resesyona doğru sürüklenirken bu uygulamanın da katkısıyla ekonomik açmazın ötesine geçerek enflasyonla mücadelemizi istihdamı artırarak insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Bu sene 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilen KKM'nin maliyetini şeffaflıkla paylaşmaya devam ediyoruz. Sınırlı maliyetine kıyasla öngörülebilirliğin artmasına ve enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına destek olan KKM'nin maliyetinin ilerleyen dönemde de sınırlı kalacağını öngörüyoruz."

"FAİZ ARTIŞI OLSAYDI..."

Nebati, "Düşük faiz, yüksek büyüme ve yatırım, düşük cari açığı hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli, bir bakıma sizin Bakanlığınız ile anılacak. Sizce çark işliyor mu, etkileri görülmeye başlandı mı?" sorusuna da şu ifadelerle yanıt verdi:

"Türkiye Ekonomi Modeli'miz çerçevesinde enflasyonla mücadelede, üretim kapasitesinin azalması ve istihdam kayıplarının artması gibi risklerin ekonomimiz açısından tehdit oluşturmasına fırsat vermeksizin kalıcı fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik politikaları tercih ettik. Faiz artışları olsaydı, yatırımlar ertelenecek, istihdam daralacak, üretim azalacak ve ülkemizin potansiyeli topyekun sınırlanmış olacaktı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek modelimiz kapsamında ihracatımızın katma değerini ve üretimin bilgi, teknoloji ve inovasyon ağırlığını artıracak yatırımlara hız kesmeden devam ediyor ve istihdamı artıran üretim faaliyetlerini destekliyoruz. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Kasım ayında enflasyonda tepe noktayı geçerek, düşüş eğilimine girdiğimizi görüyoruz."

KKM'NİN FATURASI: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları ilk kez 22 Aralık 2021'de açılmaya başlandı. 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabilen KKM’lerde 12 ay vadeli ilk hesapların vadesi perşembe günü doluyor. KKM bittiği zaman piyasada yeni bir çalkantı yaşanacağına ilişkin öngörüler bulunuyordu. Fakat son aylarda dolar kurunun sabit kalması nedeniyle getirisi düşen bu hesaplara yönelik tasarruf sahiplerinin ilgisi kendiliğinden azalmaya başladı. Çünkü bankalar KKM hesap sahiplerine TCMB’nin politika faizinin en fazla üç puan üzerinde faiz verebiliyor. Buna göre bankaların KKM için verebileceği en yüksek faiz de yıllık yüzde 12 oranında. Bu faiz oranı piyasadaki mevduat faizlerinin oldukça altında kalıyor.