Mehmet Şimşek Erdoğan'la açılışa katıldı, gözler Nebati'yi aradı... 'Arkamdan iş çevirdiler' demişti!
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti. Açılışta Şimşek'in de bulunması ekonomi yönetiminde yeni bir değişiklik mi bekleniyor yönünde sorulara neden oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı.
Törene katılanlar arasında sürpriz bir isim ise dikkat çekti.
ŞİMŞEK, TÖRENİ ERDOĞAN İLE TAKİP ETTİ
Törene katılan isimler arasında AKP'li milletvekilleri, AKP'li belediye başkanları, mülki idare temsilcilerinin yanı sıra AKP hükümetlerinde, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet eden Mehmet Şimşek de yer aldı.
Mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılmadığı gözlenen açılışta Şimşek'in de bulunması, "Ekonomi yönetiminde yeni bir değişiklik mi bekleniyor?" yönünde sorulara neden oldu.
"GÜVEN VEREN BİR İSİM OLARAK GÖRÜLÜYORDU"
Erdoğan'ın, faiz artırımı konusunda "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Şimşek'in, yabancı yatırımcılar tarafından "güven veren bir isim olarak görüldüğü" konuşuluyordu.
Mehmet Şimşek, AKP listelerinden Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş ve 2007-2018 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.
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