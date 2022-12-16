Bakan Nebati’nin ismi kavşağa veriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında alınan karar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ismi kentteki bir kavşağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 17:49
Bakan Nebati’nin ismi kavşağa veriliyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayının ve yılın son Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Toplantı açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi

Meclis’te, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bulunan, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde ve Haliliye Belediyesi önünde yer alan köprülü kavşağa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin isminin verilmesi teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

HDP'DEN TEPKİ

Toplantıda söz alan HDP Meclis Üyesi Cahide Udum, “Bakan Nebati’nin isminin kavşağa verilmesini uygun bulmuyoruz. Onun döneminde insanlar faturalarını ödeyemiyor. Okula aç giden öğrencilerden mi, kirasını ödeyemeyen vatandaşlardan mı bahsedelim yoksa enflasyona ezilen insanlardan mı bahsedelim” ifadelerini kullandı.


Nureddin Nebati Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

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