Bakan Nureddin Nebati'den inciler!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe görüşmelerinde soruları kendine özgü üslupla yanıtladı.
“Bürokratlara hep söylerim, milletvekillerine çok değer verin çünkü milletvekili olmak çok zor, feleğin sillesini yiye yiye buraya kadar geliyorlar” sözleriyle başlayan Nebati, “gözlerdeki ışıltı” konusunda ise “Anlaşılıyor ki gözlerimdeki ışıltı çok güçlüymüş. 10-15 milletvekilimiz bundan bahsetti” dedi.
Nebati ekonomiyi “Otomobilin direksiyonunu çevirirseniz döner ama ekonomi bir gemi, bir tekneyi kullanma gibidir. Ama dümeni çevirmem sadece bu teknenin oradan döneceği anlamına gelmez çünkü rüzgârı hesaplamanız gerekiyor” sözleriyle tanımladı.
HDP’li Garo Paylan’ın “Eksi faiz kaç ülkede” sorusuna “Google hazretlerine bakıp izah edeceğim” diyen Nebati’nin tutanaklara yansıyan bir açıklaması olmadı.
TÜİK için “Naçizane tavsiyem uluslararası standart ve denetime tabi olan TÜİK’e güveninizi göstermenizdir” derken süren güvensizliği şöyle yorumladı:
“Kimsenin inanmaması bunun gerçek olmadığı anlamına gelmez.”
Net hata noksan konusunda ise dünyadan örnekler vererek “ABD’deki yüzde 0.6 ya da Almanya’daki yüzde 1.4’ü nasıl yorumluyorsanız, Türkiye’deki yüzde 1’lik kısmını da bu şekilde yorumlama gibi zorunluluğunuz var. Almanya’ya hak gördüğünüz şeyi Türkiye’ye de göreceksiniz” dedi.
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