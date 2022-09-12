Nureddin Nebati'den işsizlik açıklaması: Tek haneli işsizlik oranı hedefimize ilerliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan ve yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, tek haneli işsizlik rakamına doğru emin adımla ilerlediklerini savundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan ve yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Dünyada pek çok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Nebati, Türkiye'nin ekonomi modeliyle istihdam yarattığını söyledi.
Nebati'nin değerlendirmeleri şöyle;
"Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı. Orta Vadeli Program’da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir"
Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) September 12, 2022
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