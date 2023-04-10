Bakan Nureddin Nebati'den masallar

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler yaklaşırken yeni dönem ekonomi politikaları için Mehmet Şimşek başkanlığında bir ekibin çalıştığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise uygulanan ekonomi politikalarının başarısıyla övünmeye devam ediyor.

Denizli’de iş insanlarına konuşan Nebati, enflasyonu yüzde 85’lere çıkaran, dövizi patlatan, halkı yoksullaştıran politikaları “başarı öyküsü” olarak anlatırken ekonomi çevrelerinden tepki geldi. Ekonomistler “Politikalar başarılıysa neden Şimşek gündemde” diye sordu. Tüketici dernekleri ise “Başarı rafdaki fiyatın düşmesiyle olur” dedi.

Yaklaşık 1.5 yıldır görevde olan bakan Nebati’yi kamuoyu “gözlerindeki parıltıdan” tanıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana yaptığı açıklamaların hiçbiri gerçekleşmeyen Nebati “6 ay uyuyup uyanın her şey çok daha güzel olacak” demişti.

İşte o gündem bugüne yaşananlar:

DÖVİZ KURU: Dolar 12.18 TL iken göreve geldi. 14.84 TL olduğunda doların daha çok çıkacağı bir yer yok dedi. Bugün dolar 19.25 TL, Avro 21.00 TL:





Dolar 12.18 TL iken göreve geldi. 14.84 TL olduğunda doların daha çok çıkacağı bir yer yok dedi. Bugün dolar 19.25 TL, Avro 21.00 TL: CARİ AÇIK : Göreve geldiğinde yıllık cari açık 14.9 milyar dolardı. 2022 sonunda 48 milyar doları geçti.





: Göreve geldiğinde yıllık cari açık 14.9 milyar dolardı. 2022 sonunda 48 milyar doları geçti. ENFLASYON: Yüzde 36 ile aldı. Ekim 2022’de TÜİK’e göre yüzde 85.52’le pik yaptı. Bugün baz etkisi ile yüzde 50’nin üzerinde. Fiyatlardaki patlamayla kıyma 300 TL’yi soğan 30 TL, Peynir 250 TL’yi geçti.





Yüzde 36 ile aldı. Ekim 2022’de TÜİK’e göre yüzde 85.52’le pik yaptı. Bugün baz etkisi ile yüzde 50’nin üzerinde. Fiyatlardaki patlamayla kıyma 300 TL’yi soğan 30 TL, Peynir 250 TL’yi geçti. AÇLIK SINIRI: Göreve geldiğinde 4 bin 13 TL olan açlık sınırı bugün 9 bin 591 TL oldu.

(Cem Başlevent)



"NEDEN ŞİMŞEK GELİYOR?"

Nebati’nin ekonomi politikalarını başarılı olarak sunmasını değerlendiren Prof. Dr. Cem Başlevent, “Politikalar bu kadar başarılıysa neden Mehmet Şimşek geliyor” diyerek şunları söyledi: “Madem bu kadar başarılısınız neden modele ters görüşleri ile bilinen Mehmet Şimşek ekonomik program hazırlıyor? Seçim sonrası doğrudan Mehmet Şimşek olmasa da onun önerdiği isim veya onun çizdiği yol haritası olacak. Bu da mevcut ekonomi yönetiminin değiştirileceğini gösteriyor. Çünkü gerçekten sürdürülebilir olmaktan çıktı.”

(Erinç Yeldan)



Prof. Dr. Erinç Yeldan ise Nebati’nin çizdiği tablonun algı operasyonu olduğunu belirtti. Yeldan, şunları vurguladı:

Son 1.5 senedir ülke ekonomisinin bütün dengeleri yerinden oynamışken borçlanmaya dayalı, yurtdışından kaynağı belirsiz para girişine dayalı, günü geçirmeye dönük, ne pahasına olursa olsun krediyi ucuz tutup büyümeye dayalı bir sistem var.

Ülke aslında dünya ortalaması ile karşılaştığında hiper enflasyon yaşıyor. Bununla beraber krediye erişebilen veya tasarruf yapabilen üst gelir grupları bu ucuz kredi ve tasarruf olanakları üzerinden de ekstra bir rant elde ediyorlar.

Bu da enflasyonist bir ekonomiden beklenen gelir eşitsizliğini daha da derinleştiriyor. Bunların ışığında Sayın Nebati’nin hayal mahsulü bile olmayan algı operasyonu iktisatçı olarak ciddiye alamayacağım sözlerle dolu.

Mehmet Şimşek söylemlerini de değerlendiren Yeldan, “Siyasi olarak vitrine koyulacak bir figürdür. Bedeli neyse ödeyip getirtmek istiyorlar” dedi.

(Burhan Şenatalar)



"ÖNCE RAFLARDAKİ ATEŞİ SÖNDÜRÜN"

Prof. Dr. Burhan Şenatalar, şunları kaydetti: “İthalat ihracattan kat kat fazla artıyor. Cari açık büyüyor. Kurdaki patlamanın sonucu olarak enflasyon da çok yüksek seviyelere ulaştı. Fiyatların artışına yetişemeyen büyük kitlelerin satın alma gücü azaldı. Ciddi bir yoksullaşma yaşanıyor. Başarı bunun neresinde? Kendilerini aldatabilirler ama halkı aldatamazlar.”

(Mehmet Bülent Deniz)



Yeni ekonomi modelinin tanıtıldığı günden itibaren market raflarının alev aldığını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Tüketici sabırla seçim gününü bekliyor. Yoksa şu anki koşullar uygar bir insanın hayatta kalabileceği koşullar değil. Madem muhalefetin yapamazsınız dediği her şeyi yaptınız. Muhalefet defalarca marketlerdeki fiyatları düşüremediğinizi söyledi bunu da düşürsenize?” diye konuştu.