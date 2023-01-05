Bakan Nureddin Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bazı marketlerdeki indirim kararı sonrası yine indirim çağrısı yaptı. Nebati, "Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 16:02
Bakan Nureddin Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Nebati konuşmasında tüm işletmelere indirim çağrısı yaptı.

Bakan Nebati "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi Türkiye'nin perakende sektöründe en yaygın şube ağına sahip marketleri, birbiri ardına indirim ve fiyat sabitleme uygulamasına gtimişti.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARINA YENİLERİ EKLENECEK"

Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati "Enflasyon ile mücadele sürecek, attığımız adımlara yenilerini ekleyeceğiz. Zaten piyasada enflasyonun düşeceğine ilişkin beklenti oluştu" dedi.


Nureddin Nebati ŞOK Migros CarrefourSA Happy Center

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