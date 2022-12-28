Son Dakika: Nureddin Nebati'den EYT açıklaması
Son dakika gelişmesi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"
Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun!— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 28, 2022
Teşekkürler Erdoğan pic.twitter.com/OnlslhmYNp
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