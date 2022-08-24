Bakan Nureddin Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:51
Bakan Nureddin Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması
Abone Ol google-news

Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" ifadelerine yer verildi.


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yurt dışı vergi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler