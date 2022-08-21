Nureddin Nebati'den 'ölüm istatistikleri' sorusuna yanıt: 'Henüz veri toplanamadı'

Haziran ayında açıklanması gereken 2021’e ait ölüm istatistiklerine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı sessizliğini korurken konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Daha önce de sorumlu kurumların sessizliği üzerine açıklama yapan Nebati, verilen önergeye verdiği yanıtta, 2021’in ölüm istatistikleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Sarp Sağkal
21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
Nureddin Nebati'den 'ölüm istatistikleri' sorusuna yanıt: 'Henüz veri toplanamadı'
Abone Ol google-news

TÜİK, Covid-19 salgınının ölüm verilerini de içeren 2020 ve 2021’e ilişkin ölüm istatistiklerini hâlâ açıklamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durum sorulduğunda, “O TÜİK’in sorunu” savunmasını yaptı.

Verileri almak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bireysel başvuru yapanlar, “Talep ettiğiniz bilgiler TÜİK sorumluluğundadır” yanıtını aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisine bu kapsamda yöneltilen sorulara, “Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır” yanıtını verdi. 

SORUMLULUĞU SOYLU’YA ATTI

Bunun üzerine önergeler, şubat ayında da konuyla ilgili “Henüz veri toplanamadı” savunmasını yapan Bakan Nebati’ye yöneldi.

CHP Kocaelli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın 2019, 2020 ve 2021’in ölüm istatistiklerini sorduğu önergesine yanıt veren Nebati, sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’na yükledi. TÜİK’in ölüm verilerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin ettiğini aktaran Nebati, “1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı bilgisi, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmasının akabinde açıklanacaktır” bilgisini paylaştı.

Nebati 2021’in verilerine ilişkin de “Veri derleme süreci devam etmektedir” açıklamasını yaptı. 


tüik Sağlık Bakanlığı Nureddin Nebati Covid-19 Süleyman Soylu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler