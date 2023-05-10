Bakan Nureddin Nebati’ye göre cari açık ‘bitmiş’

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:27

2022’da toplam bütçe açığı 139 milyar liraydı. İlk üç aydaki açıksa 250 milyar lirayla bunu aşmış durumda.

Habertürk kanalında katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yse bu tablonun ‘başarı’ olduğunu iddia ederek bütçe açığındaki artışın enflasyon nedeniyle rakamsal olarak yüksek gözüktüğünü söyledi.

Nebati, “Tarihimizde ilk olmuştur” diyerek tarım bakanıyla arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

”Bütçe döneminde tarım bakanını bizzat aradım ‘Paraya ihtiyacın var mı?’ diye sordum. ‘Şu kadar para gönderirsen duacı olurum’ dedi. ‘Ben sana bunun dört katını göndereceğim’ dedim. Öyle deyince kahkaha attı ve şaka yaptığımı sandı. Ulaştırma bakanımıza da aynı şeyi yaptım ve söylediğinin üç katını gönderdim. Bu seneye güçlü bir kasayla girdik. Bu EYT’yi de karşıladı, depreme de anında müdahale etti.”

AKP’nin Mersin adayı Nebati, deprem sabahını tarifi şöyle oldu: ”Biz sabah uyandığımızda 100 milyar dolarlık bir servet kaybına uğradık.”

Nebati, 2022’de 48,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açıkla ilgili, ”Geçen yıl kapattık, bitti. İlan ettiğinizde zaten kapanmış olanı konuşuyorsunuz” dedi.

En son açıklanan şubat verisinde 12 aylık cari açık, 55,4 milyar dolarla rekor kırmıştı.